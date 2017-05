AMBIENTE: VIA PIATTI E BICCHIERI DI PLASTICA DALLE MENSE, DDL M5S IN SENATO/ADNKRONOS

14 maggio 2017- 15:24

Roma, 14 mag. (AdnKronos) - Via piatti e bicchieri di plastica dalle mense aziendali, scolastiche e ospedaliere, ma anche da feste, sagre e manifestazioni pubbliche. Lo chiede un disegno di legge presentato da un gruppo di senatori del Movimento 5 stelle, prima firmataria Vilma Moronese. Uniche deroghe: documentate esigenze sanitarie, con la possibilità di far ricorso comunque a materiale rigorosamente biodegradabile; e un anno di tempo dall'entrata in vigore delle nuove norme per smaltire le scorte di stoviglie presenti nei magazzini."È fondamentale, oltre che attuare politiche per un corretto recupero di materia e smaltimento dei rifiuti, definire iniziative per trovare il giusto modo per produrre meno rifiuti -spiegano nella relazione gli autori della proposta- Pensiamo ad esempio alla plastica che negli ultimi decenni è stata prodotta e utilizzata dall’uomo con sempre maggiore frequenza, tanto da diventare il principale detrito inquinante presente in tutti gli ecosistemi terrestri".Di qui la volontà di "prevenire e anche ridurre la produzione dei prodotti usa e getta non biodegradabili, per far fronte ad un problema serio legato alla gestione integrata dei rifiuti". In particolare "oggi si stima che in Italia il consumo di stoviglie di plastica sia di 115.000 tonnellate l’anno per i quali il mercato italiano è uno dei maggiori utilizzatori in Europa, con un valore di produzione di circa 960 milioni di euro".