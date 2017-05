AMBIENTE: VIA PIATTI E BICCHIERI DI PLASTICA DALLE MENSE, DDL M5S IN SENATO/ADNKRONOS (2)

14 maggio 2017- 15:24

(AdnKronos) - "Prendendo spunto da quanto già fatto in Francia, dove è stato introdotto per la prima volta il divieto di produzione di materiale per la tavola usa e getta di plastica", gli esponenti del Movimento 5 stelle puntano a "ridurre l’utilizzo della plastica", ma anche a "sensibilizzare la collettività su questi temi per far comprendere i vantaggi dell’utilizzo di prodotti biodegradabili". Di qui il disegno di legge che vieta "di utilizzare contenitori, cannucce, posate e stoviglie di plastica monouso non biodegradabili e riutilizzabili per la somministrazione di alimenti, ai gestori di mense di enti pubblici e privati, agli ospedali, agli uffici pubblici e privati, alle aziende e agli istituti scolastici" .Infatti nella maggior parte di queste strutture vengono serviti "i pasti in stoviglie e posateria di plastica usa e getta", producendo "significativi quantitativi di rifiuti non riciclabili".