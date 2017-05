AMBIENTE: VIA PIATTI E BICCHIERI DI PLASTICA DALLE MENSE, DDL M5S IN SENATO/ADNKRONOS (3)

14 maggio 2017- 15:24

(AdnKronos) - Il disegno di legge prevede poi che entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme, i Comuni dispongano "il divieto di utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri non riutilizzabili e non biodegradabili durante lo svolgimento di feste, sagre e manifestazioni pubbliche sul proprio territorio".Per il mancato rispetto del divieto è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro. Uniche deroghe possibili, come detto, documentate esigenze sanitarie che possono consentire l'utilizzo di prodotti monouso, rigorosamente biodegradabili e compostabili da conferire nella frazione organica, qualora sia attiva la raccolta differenziata dei rifiuti; e un anno di tempo per smaltire "le scorte di stoviglie di plastica, cannucce e contenitori esistenti ed eventualmente previsti da contratti di fornitura in essere che non risultino conformi" alle nuove prescrizioni.