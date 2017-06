AMMINISTATIVE: MARTINA, PD UNICA ALTERNATIVA A DESTRA CON SALVINI

12 giugno 2017- 16:05

Roma, 12 giu. (AdnKronos) - "L'unica alternativa al populismo di destra di Salvini è il Pd". Lo dice Maurizio Martina, vicesegretario dem, in una conferenza stampa al partito sulla amministrative. "L'unica alternativa -sottolinea- è un centrosinistra a guida Pd con esperienze civiche che noi rivendichiamo". Quanto al dato delle amministrative, Martina spiega che i dem sono già al lavoro per i ballotaggi: "Ragioniamo città per città. Diversamente da Salvini che mette cappello un po' ovunque in maniera anche un po' stravagante".