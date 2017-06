AMMINISTRATIVE: A NISCEMI TRIONFA CON IL 58,6 PER CENTO IL SINDACO CONTI

26 giugno 2017- 07:39

Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - A Niscemi, piccolo comune della provincia di Caltanissetta, al centro delle polemiche negli ultimi anni per la presenza del Muos, trionfa il giovane Massimiliano Conti con il 58,65 per cento dei voti. Conti, che rappresenta diverse liste civiche, ha vinto Francesco La Rosa che si è fermato al 41,35 per cento dei voti.