AMMINISTRATIVE: A VERONA IL 25 GIUGNO BALLOTTAGGIO TRA SBOARINA E BISINELLA

12 giugno 2017- 13:11

Verona, 12 giu. (AdnKronos) - Domenica 25 giugno a Verona si vota per il ballottaggio tra i candidati Sindaci Federico Sboarina e Patrizia Bisinella ai quali, lo scrutinio delle schede nelle 268 sezioni elettorali del territorio comunale ha attribuito rispettivamente con il 29,26% e il 23,54% dei voti. Al nome di Sboarina sono collegate le liste Battiti per Verona, Verona più sicura, Fratelli d’Italia, Pensionati, Forza Italia, Lega Nord Liga Veneta, Indipendenza Noi Veneto. Al nome della candidata Bisinella sono collegate le liste Ama Verona, CSU Union Veneta, Verona si muove, Fare! Pensionati veneti, Lista Tosi, La voce della gente.Questi i risultati degli altri candidati: Orietta Salemi 22,48% (Eppur si muove, PD, Verona Civica); Gennari Alessandro 9,52% (Movimento 5 Stelle); Michele Croce 4,98% (Verona Pulita); Michele Bertucco 4,61% (Sinistra in Comune, Verona in Comune); Filippo Grigolini 3,35% (Il Popolo della Famiglia); Marco Giorlo 1,21% (Tutto Cambia); Roberto Bussinello 1,05% (Casapound). Alle 17 inizierà lo spoglio delle schede per l’elezione dei componenti delle circoscrizioni cittadine.