AMMINISTRATIVE: ALA-SC, SINDACI AL PRIMO TURNO CON 40% VOTI

29 giugno 2017- 12:46

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - Eletti sindaco al primo turno se si raggiunge il 40 per cento e non il 50 per cento come previsto attualmente, estendendo il ballottaggio anche ai Comuni con più di diecimila abitanti. Lo chiede una proposta di legge presentata da Ala-Scelta civica, per evitare che candidati sostenuti da un'ampia fetta di cittadini vengano poi sconfitti al ballottaggio con meno voti di quelli che erano riusciti ad ottenere al primo turno. Il testo prevede poi l'introduzione dello sbarramento al 3 per cento anche per le liste inserite in coalizioni, l'aumento delle firme necessarie per la presentazione, anche se alleggerendo l'iter burocratico, per ridurre la frammentazione.