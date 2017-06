AMMINISTRATIVE: ALA-SC, SINDACI AL PRIMO TURNO CON 40% VOTI (2)

29 giugno 2017- 15:32

(AdnKronos) - "Confido -ha sottolineato Massimo Parisi nel presentare la proposta- che si apra un dibattito fra tutte le forze politiche e rivolgo in particolare un appello al Partito democratico e a Forza Italia che, con l’abbassamento della soglia di vittoria al 40%, quest’anno non avrebbero perso rispettivamente L’Aquila e Lecce e, nel passato, ad esempio, Perugia e Pavia. E’ necessario prendere atto che il ballottaggio serve a mettere in campo la seconda scelta dell’elettore, non dare l’occasione per ripensare il primo voto. Con l’approvazione di queste modifiche, anche grazie alle proposte contenute nei testi abbinati al mio, si potrebbe correggere questa stortura e risolvere anche il problema dell’anatra zoppa; problemi che al contrario potrebbero acuirsi con l’aumentare dell’astensione".