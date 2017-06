AMMINISTRATIVE: ALFANO, CI SIAMO E SIAMO DETERMINANTI

26 giugno 2017- 16:31

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "Alternativa popolare c'è ed è determinante. Anche il sondaggio di ieri, quello dei voti veri, ce lo conferma. Ci siamo dimostrati una forza presente in tutto il Paese, autonoma dalle coalizioni nazionali e indipendente nella scelta delle alleanze territoriali. È proprio questa nostra autonomia e indipendenza a renderci forti". Lo afferma il presidente di Alternativa popolare e ministro degli Esteri, Angelino Alfano. "Da Genova a Catanzaro, da La Spezia a Padova, passando da Monza a Magenta e in tantissimi altri comuni, le coalizioni nazionali, quelle che oggi discutono su chi ha vinto o perso, sul 'territorio' -aggiunge il titolare della Farnesina- hanno avuto necessità di una forza moderata e popolare come la nostra per vincere. Per noi questo significa decine di amministrazioni locali nelle quali abbiamo avuto successo e la conferma della nostra fitta presenza dalle città più grandi ai centri più piccoli. I nostri eletti, oltre 100, sono lì a testimoniarlo".