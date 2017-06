AMMINISTRATIVE: BECCALOSSI, A SESTO SAN GIOVANNI RAZZISMO AL CONTRARIO

21 giugno 2017- 17:27

Milano, 21 giu. (AdnKronos) - "Alle elezioni di domenica prossima è necessario votare i candidati del centrodestra per eliminare quella forma di 'razzismo al contrario' che è sempre più presente nei comuni amministrati dal centrosinistra". Lo ha detto l’assessore regionale al Territorio e dirigente di Fratelli d’Italia Viviana Beccalossi, che insieme a Giorgia Meloni oggi si è recata a Sesto San Giovanni, nell'hinterland milanese, in occasione di un incontro elettorale a sostegno del candidato Roberto Di Stefano. "L'esempio emblematico - spiega Beccalossi - lo abbiamo proprio nella Stalingrado d'Italia dove una moschea illegale viene ignorata da un sindaco che avrebbe il dovere di intervenire. Per non parlare della piscina comunale scoperta, chiusa e lasciata in stato di abbandono, mentre alle donne musulmane viene garantita un'apertura 'esclusiva e dedicata' in quella coperta nel rispetto della religione islamica". "Ecco - conclude - così non va. Gli italiani sono costretti a subire situazioni inaccettabili per timore di passare per razzisti. L'effetto è ovviamente il contrario con una penalizzazione chiara e netta degli italiani".