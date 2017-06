AMMINISTRATIVE: BECCALOSSI, SIA MODELLO LOMBARDIA ANCHE A LIVELLO NAZIONALE

26 giugno 2017- 14:18

Milano, 26 giu. (AdnKronos) - "Per il centrodestra il 'modello-Lombardia' è quello da seguire anche a livello nazionale perché ci ha consentito di vincere in città come Monza, Como e Lodi. E di stravincere addirittura a Sesto San Giovanni, l'ex Stalingrado d'Italia". Lo afferma Viviana Beccalossi, assessore al Territorio della Regione Lombardia e coordinatore milanese di Fratelli d’Italia. "L'essere uniti e compatti, con il coinvolgimento di realtà civiche -spiega- garantisce al centrodestra di affermarsi anche dove l'impresa appariva impossibile. Avanti dunque con lo 'schema-Maroni' e con il buon governo della Lombardia".