AMMINISTRATIVE: BELLUNO, A PIEVE DI CADORE NIENTE SINDACO, NON SI è RAGGIUNTO IL QUORUM

12 giugno 2017- 11:41

Belluno, 12 giu.(AdnKronos) - A Pieve di Cadore, nel bellunese, ha vinto l'assenteismo. Non è stato raggiunto infatti il quorum, e così niente sindaco, il comune sarà affidato ad un commissario, fino alla prossima tornata elettorale. A nulla sono serviti gli appelli al voto fatti fin dall'inizio, visto che in corsa c'era solo la Lista civica Progetto Cadore di Giuseppe Bepi Casagrande, ed è stata una vera caccia all'elettore fino all'ultimo per raggiungere quel 50 più uno per cento che non è arrivato, con l'affluenza che si è fermata al 47,84%.