AMMINISTRATIVE: BERLUSCONI, PRIMO TEMPO PRIMA DI ELEZIONI POLITICHE

27 maggio 2017- 12:59

Bari, 27 mag. (AdnKronos) - "Immaginate queste elezioni amministrative come il primo tempo di una partita che si concluderà con le elezioni politiche. Vincere nelle città è il presupposto per ritornare alla guida dell’Italia!". Lo sottolinea Silvio Berlusconi, in un messaggio inviato a Francesco Paolo Sisto, in occasione della manifestazione di Forza Italia in corso a Bari, “Lo stato dell’arte”: l’impegno di Forza Italia sui territori". "Confido quindi nella vostra attiva partecipazione e nel vostro massimo impegno. Anche perché -prosegue l'ex premier- i migliori che emergeranno dal territorio saranno fra i nostri principali candidati al Parlamento. Il rinnovamento del nostro Movimento passa prima di tutto attraverso i nostri amministratori locali che avranno dato una maggiore prova di capacità".