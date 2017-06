AMMINISTRATIVE: BIANCONI (AP), ELETTORI VOGLIONO PROGRAMMI NON SIGLE

26 giugno 2017- 18:25

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "Sono gli elettori ad aver realizzato l'unità politica del centrodestra e non il viceversa. Se esiste un centrodestra è nei cuori degli elettori ma non nella testa dei suoi dirigenti che sono divisi e distanti". Lo afferma Laura Bianconi, capogruppo di Alternativa popolare al Senato. "Tutto questo -aggiunge- conferma che la politica non è morta, ma anzi che nel Paese c'è grande voglia di recuperare valori, di ritrovare quei diritti traditi e negati, di tornare ad avere fiducia in chi anteponga alle sigle, alle percentuali ed alle aspirazioni personali idee e programmi. Di questa lezione dovrebbero farne tesoro in primo luogo Renzi ed il Pd, per i quali il 'governo dei mille giorni' è diventato una sindrome piuttosto che una risorsa". "Ma anche chi come noi è protagonista di un'importante operazione di costruzione di un nuovo soggetto politico deve trarre lezione da questa tornata elettorale, spingendoci a guardare ai contenuti e non alle sigle, spezzando quel circuito vizioso creatosi tra politica e cittadini per trasformarlo in virtuoso. E allora -conclude Bianconi- se primarie ci dovranno essere siano tra idee e programmi e non tra persone, sigle o partitini".