AMMINISTRATIVE: BISATO (PD VENETO), BENE DOVE SIAMO UNITI (2)

26 giugno 2017- 15:20

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "La responsabilità - dice ancora Bisato - è un tema centrale per amministrare. I cittadini ci chiedono di ascoltare le loro esigenze, di stargli accanto, ma poi vogliono che il sindaco sia in grado di tradurre le lamentele in azioni che migliorino la qualità della vita"."Bisogna però prestare «attenzione - conclude il segretario regionale - a non liquidare sommariamente il risultato elettorale. Restano infatti diverse ombre. Per riconoscerle e per cominciare a dissiparle è necessaria un’approfondita analisi sul rapporto tra il Partito democratico e la società veneta, ad ogni livello".