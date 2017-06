AMMINISTRATIVE: BOLDRINI, PREOCCUPA ASTENSIONE E POCHE DONNE CANDIDATE

26 giugno 2017- 13:19

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "I partiti sono impegnati in queste ore nella valutazione del voto di ieri e, come è ovvio, misurano vittorie e sconfitte. Ma la tornata amministrativa ci consegna due elementi che a mio avviso devono preoccupare tutta la politica italiana e non vanno frettolosamente rimossi dalle analisi". Lo dichiara la presidente della Camera, Laura Boldrini. "Il primo -argomenta- è il vistoso calo della partecipazione: 12 per cento in meno rispetto al dato già non esaltante del primo turno. Il 46 per cento finale, meno della metà degli aventi diritto, indica una stanchezza dell’elettorato che deve allarmare vincitori e vinti, perché non esiste autentica democrazia se la partecipazione dei cittadini si fa esangue"."L’altro segnale allarmante -prosegue Boldrini- viene dalla ridottissima presenza delle donne tra i nuovi amministratori locali. Le nuove sindache saranno appena l’11 per cento dei circa 1000 primi cittadini usciti dalle elezioni dell’11 e 25 giugno. Particolarmente significativo il dato dei 21 comuni capoluogo andati al ballottaggio: le donne in lizza erano appena 6, e soltanto 2 ce l’hanno fatta. Nel pieno rispetto delle scelte compiute dall’elettorato, credo che a tutte le forze politiche competa recuperare la giusta attenzione alla presenza delle donne nelle istituzioni. La metà del Paese non può essere così sottorappresentata”.