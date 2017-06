AMMINISTRATIVE: BRAMBILLA, SODDISFATTA RISULTATI MOVIMENTO ANIMALISTA

26 giugno 2017- 14:27

Milano, 26 giu. (AdnKronos) - Soddisfazione del Movimento animalista per i risultati dei ballottaggi nei Comuni dove la nuova formazione politica ha sottoscritto accordi pre-elettorali con il centrodestra. Oltre agli obiettivi in difesa degli animali presenti nei rispettivi programmi, la coalizione che governerà Monza si è impegnata ad istituire la figura del Garante dei diritti degli animali e il centrodestra a Riccione ad aprire un ufficio per la tutela degli animali: "Due promesse -spiega la presidente Michela Vittoria Brambilla- che hanno portato bene a tutta la squadra. Chi tiene nel giusto conto certi temi è premiato dai cittadini, mentre, in generale, indifferenza e arroganza non pagano"."Felicitazioni e auguri -continua- ai nostri esponenti che sono stati protagonisti di questa tornata elettorale, come la coordinatrice cittadina di Sesto San Giovanni del Movimento Animalista e attivista della Lega italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente, Paola Borgonovo, eletta consigliere comunale nella sua città: con la forza del voto animalista e del coordinamento regionale del nostro movimento, ha dato un importante contributo all’espugnazione dell’ex Stalingrado d’Italia". "Noi -conclude Brambilla- ci siamo e siamo pronti per i prossimi appuntamenti elettorali".