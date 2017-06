AMMINISTRATIVE: BUSSOLATI (PD), RISULTATO AMARO, DOBBIAMO ACCORCIARE DISTANZE

26 giugno 2017- 11:19

Milano, 26 giu. (AdnKronos) - "Nonostante l'amarezza per il risultato lontano da quello atteso, resta comunque la soddisfazione e la convinzione di avercela messa tutta e di aver condotto, sui territori, campagne nel pieno rispetto delle regole e dell'avversario. Quello che emerge è che vinciamo e perdiamo come coalizione, in alcuni casi anche ampie. Dobbiamo concentrarci a lavorare per accorciare le distanze e per la compattezza". Così il segretario metropolitano del Pd Pietro Bussolati, commenta i risultati dei ballottaggi di ieri nei dieci comuni della Città metropolitana di Milano: Buccinasco, Cernusco sul Naviglio, Garbagnate Milanese, Legnano, Magenta, Melegnano, San Donato Milanese, Senago, Sesto San Giovanni e Vimodrone.Nell'area metropolitana di Milano "il centrosinistra vince in cinque comuni su dieci: a San Donato, dove riconferma il sindaco Andrea Checchi, a Cernusco sul Naviglio, a Buccinasco, a Vimodrone e a Melegnano, dove si volta pagina dopo dieci anni di amministrazione delle destre. Purtroppo però perdiamo negli altri cinque comuni: Garbagnate, Legnano, Magenta, Senago e Sesto San Giovanni". Per Bussolati "è evidente come l'essersi mostrati litigiosi e più attenti a enfatizzare le differenze, piuttosto che a lavorare sugli obiettivi comuni, non abbia pagato in termini di consensi da parte dei cittadini". Questi risultati "servono per farci riflettere su persone, programmi e strategie da mettere in campo". Dunque "congratulazioni a chi ha vinto e complimenti a tutti, per averci creduto fino in fondo e per aver dato il massimo possibile".