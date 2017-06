AMMINISTRATIVE: CHI è MONICA CHITTò, CANDIDATA DI CENTROSINISTRA/SCHEDA

23 giugno 2017- 15:12

Milano, 23 giu. (AdnKronos) - Monica Chittò, candidata di centrosinistra al ballottaggio del prossimo 25 giugno a Sesto San Giovanni, è il sindaco uscente. Eletta il 21 maggio 2012 con oltre il 69% dei voti, amministra la città coadiuvata da una giunta a maggioranza femminile. Il suo ruolo sul fronte dell'accoglienza dei migranti è stato di 'primo piano' e intende mantenerlo per portare avanti il lavoro sull'integrazione che finora ha portato a progetti come quello della costruzione della nuova moschea, che le è costato insulti e minacce di morte. Al primo turno ha ottenuto 9.417 voti, pari al 30,97%, sostenuta da Pd, lista civica Insieme con Monica Chitto', Sinistra in movimento e lista civica La fabbrica della città.Biografia: Classe 1962, è sposata e ha due gatti. Figlia di un ispettore di polizia, partigiano nelle formazioni cattoliche delle Fiamme Verdi durante la Resistenza, è laureata in Lettere. Inizia a lavorare come correttrice di bozze nella casa editrice dove lavora un suo amico, poi diventa caporedattore ed editor, fino al grande salto in Longanesi, dove lavora con con Luis Sepulveda e Tiziano Terzani. L'ingresso in Consiglio comunale risale al 2002.Perché si ricandida: "Di fronte alle migrazioni non si deve fare come gli struzzi. Si tratta, semmai, di comprendere le ragioni dell'insicurezza delle persone e dare risposte, senza negare la solidarietà a chi ne ha bisogno e senza farsi intimidire dal terrorismo, orrendo in ogni sua manifestazione. Penso quindi che si debba proseguire nella direzione già seguita: inserimento dei migranti per piccoli gruppi, con progetti anche formativi e di lavoro socialmente utile, evitando la concentrazione in singoli luoghi od in specifici quartieri: si tratta di un modello praticato anche altrove. Accoglienza e immigrazione a parte, sarà importante anche rilanciare lo sviluppo, creare lavoro, attrarre imprese di qualità a partire dalla realizzazione della Città della Salute e della Ricerca. E' un'occasione storica per la mia città: dopo vent'anni è stata bonificata una parte delle ex aree Falck, fra le aree dismesse più grandi d'Europa e per Sesto si apre un nuovo cammino che vorrei accompagnare nei prossimi cinque anni".Slogan: "C’è in ognuno di noi l’appartenenza a un luogo e per me è rappresentata dalla Città che tutti noi amiamo, Sesto San Giovanni".