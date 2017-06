AMMINISTRATIVE: CHITTò, DI STEFANO PORTI AVANTI MIEI PROGETTI PER SESTO

26 giugno 2017- 12:11

Milano, 26 giu. (AdnKronos) - "Mi auguro che chi ha l'onore di governare la mia città sappia, con la mia stessa determinazione, portare avanti il mio progetto di futuro, per il bene di tutti. E lo sappia fare nel migliore dei modi possibili, con correttezza, trasparenza e rettitudine: esattamente come abbiamo fatto noi. Mi auguro inoltre che il linguaggio che è stato adoperato dalla destra in campagna elettorale, tutto divisivo e improntato sulle paure delle persone, li veda responsabili invece a non continuare in un governo di divisione, ma in un governo della città che tenga insieme la comunità". E' uno sfogo carico di amarezza quello che Monica Chittò, sindaca uscente di Sesto San Giovanni, affida all'Adnkronos dopo i risultati del ballottaggio che hanno visto la vittoria del candidato di centrodestra Roberto Di Stefano.Dopo la chiusura dei seggi, racconta Chittò, "ho capito fin da subito, allo spoglio dei primi dieci seggi, qual era l'andamento. E ho pensato al progetto della mia città, a quanto lo abbiamo fortemente voluto: un progetto che, in un momento di grande difficoltà, in cui molte amministrazioni locali che fanno fatica a dare risposte a un Paese stremato dalla crisi, e quindi ai propri cittadini, ha cercato comunque di guardare al futuro". Un futuro, rimarca, "sul quale abbiamo lavorato, come quello della Città della Salute e della Ricerca che con orgoglio rivendico, tenendo sempre la barra dritta".Quanto al suo futuro, "la prima cosa che farò -spiega- è mettermi in contatto con il direttore del personale dell'azienda per cui lavoro perché possa rientrare", anche se, assicura, non si tratta di un addio alla politica: "Continuerò il mio impegno in Consiglio comunale", dice. Anche perché "non si vive solo di Consiglio, quindi riprenderò a far quello che facevo 12 anni fa".