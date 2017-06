AMMINISTRATIVE: CIMINO (SF), PREMIATA COMPETENZA E CAPACITà

Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - "Il voto per i Comuni e l'esito elettorale mi portano ad una considerazione: è del tutto evidente che gli elettori siciliani e del Paese, tra proposte politiche caratterizzate per l'improvvisazione e la demagogia, hanno invece premiato la competenza e la capacità di amministrare. Adesso l'imperativo per la classe politica deve essere quello di tornare a parlare con i cittadini in maniera diretta e viso a viso anziché solo tramite il web". Lo afferma Michele Cimino, portavoce e deputato di Sicilia Futura.