AMMINISTRATIVE: COMO, CHI è MAURIZIO TRAGLIO/SCHEDA

23 giugno 2017- 15:00

Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Nato a Como, classe 1955, Maurizio Traglio è sposato e ha due figli. Al primo turno delle amministrative ha ottenuto 9.011 voti, pari al 26,88%, sostenuto da una coalizione formata da Partito democratico, lista Svolta Civica per Como, Verdi Ecologisti e Reti civiche.Biografia: Dopo gli studi universitari in marketing management, inizia a lavorare nell'azienda creata negli anni 50 dal padre e dallo zio che aveva ottenuto dal gruppo Coca Cola la licenza per imbottigliare la famosa bibita. A metà degli anni 80 inizia un percorso imprenditoriale che lo porterà via via a ricoprire incarichi di responsabilità in svariate aziende, fino a raggiungere i livelli più alti: diventa presidente del consiglio di amministrazione di Tecnosport, consigliere di amministrazione in Alitalia, vicepresidente di Banca Federiciana, presidente del consiglio di amministrazione di Como Venture e vicepresidente di Medestea Biotech. Perché si candida: "Credo che Como abbia un potenziale straordinario e che i tempi siano maturi perché spicchi quel salto che non è ancora riuscita a compiere. Ciò che di buono è stato avviato in questi ultimi anni dovrà essere valorizzato e portato a compimento, ma il salto dev’essere energico. Non possiamo attendere oltre per agire con decisione e competenza. Penso che, alla fine, la differenza la facciano le persone, con la loro competenza, la loro onestà e la determinazione a raggiungere i risultati programmati. Noi siamo qui per questo".Slogan: "Perché arrischiarsi in una simile avventura? La risposta è semplice: penso che ne valga la pena. Per me e per ciò in cui credo. E io credo in questa città".