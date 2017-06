AMMINISTRATIVE: CONFERENZA STAMPA AL PD ALLE 15

12 giugno 2017- 13:19

Roma, 12 giu. (AdnKronos) - Oggi, lunedì 12 giugno, alla ore 15.00 conferenza stampa presso la sede del Pd nazionale, in via Sant’Andrea delle Fratte 16, in Roma, a commento dei risultati delle elezioni amministrative.