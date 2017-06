AMMINISTRATIVE: DA PD APPELLO AL VOTO E A UNITà, MA SFIDA IN SALITA/ADNKRONOS

22 giugno 2017- 18:37

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - Matteo Salvini sarà a a Genova. Silvio Berlusconi a Monza. Matteo Renzi, invece, non farà nessun comizio di chiusura per i ballottaggi di domenica. "Abbiamo scelto di non politicizzare le amministrative", spiega il responsabile Enti locali dem, Matteo Ricci. I maligni danno un'altra versione: quella che il segretario si tenga lontano da una sfida complicata per il Pd. Al momento, sui 20 capoluoghi al ballottaggio, solo Piacenza sarebbe un po' più 'sicura' per i dem. Le altre sfide, tutte contro il centrodestra visto il flop dei 5 Stelle al primo turno, sono in bilico. Con il timore che si ripeta quanto accaduto a Roma e Torino, sebbene a parti invertite con gli elettori 5 Stelle a votare centrodestra pur di dare una 'botta' a Renzi. Sfide insidiose anche in comuni più piccoli, ma significativi. Vedi Sesto San Giovanni, la Stalingrado lombarda, la roccaforte rossa. Qui il sindaco uscente, Monica Luigia Chittò, eletta la scorsa tornata sfiorando il 70% al ballottaggio, stavolta si è fermata al 30,97 al primo turno. Sfide che si giocano su una manciata di punti percentuali, dicono dal Pd. Di qui l'appello al voto e all'unità degli elettori di centrosinistra affidato al vicesegretario Maurizio Martina e a Ricci, al termine di una settimana però non proprio idilliaca nei rapporti con tra Pd e Mdp.Argomenta il sindaco di Pesaro: "Non dobbiamo caricare di un voto politico le amministrative. Domenica -dice Ricci- si votano i sindaci e questo è un voto che prescinde dalle dinamiche politiche nazionali. Sarebbe un errore farlo. Come sarebbe un errore considerare finiti a livello nazionale i 5 Stelle solo perchè sono andati malissimo a queste amministrative". E comunque, ricorda Ricci, "in due terzi dei comuni, noi siamo con Mdp. Solo in un terzo loro hanno scelto di andare da soli con una lista civica".