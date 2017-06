AMMINISTRATIVE: DA PD APPELLO AL VOTO E A UNITà, MA SFIDA IN SALITA/ADNKRONOS (2)

22 giugno 2017- 18:37

(AdnKronos) - Certo, l'appello all'unità stride con le tensioni che percorrono il centrosinistra. Tra Pd e fuoriusciti e anche tra gli stessi dem. Non è stata gradita, per dire, la decisione di Andrea Orlando e dei suoi di andare in piazza con Giuliano Pisapia il 1° luglio. Dove ci saranno anche i fuoriusciti di Mdp, con Pier Luigi Bersani che interverrà dal palco. E ci sarà pure Massimo D'Alema. L'antirenzismo in sostanza, pur con gradi di intensità diversi. Gli orlandiani spiegano che la loro presenza è coerente con il progetto di costruire un nuovo centrosinistra, una coalizione. Ribatte Matteo Orfini: "Ognuno è libero di fare quello che vuole. Io vado dai segretari di circolo... E comunque, visto che abbiamo una legge elettorale che non prevede le coalizioni, ritengo sia più utile discutere con i nostri segretari di circolo su come rafforzare il Pd più che con altre forze politiche, rischia di essere solo una discussione accademica".A stretto giro la controreplica del ministro della Giustizia: "Sono lieto che Matteo Orfini si sia ricordato che esistono i circoli del Pd che, come è noto, sono stati investiti nelle settimane scorse di una discussione ampia e approfondita sulla legge elettorale. Io -argomenta Orlando- comunque sarò all'Assemblea dei circoli, non sono rassegnato a questa legge elettorale e ricordo che le coalizioni esistono sia nei Comuni che nelle Regioni, pertanto, ignorare gli alleati non è segno di lungimiranza".