AMMINISTRATIVE: DA PD APPELLO AL VOTO E A UNITà, MA SFIDA IN SALITA/ADNKRONOS (3)

22 giugno 2017- 18:37

(AdnKronos) - Le amministrative, appunto. Orlando accenna alla contraddizione di non sciogliere il nodo delle alleanze a livello nazionale e il fatto che poi, nei comuni, quelle alleanze già ci siano. "Il voto non va politicizzato", ribadisce Ricci. Quello che conta alle amministrative, sostiene il sindaco di Pesaro, sono le realtà locali e i candidati. "Il ballottaggio in genere è un'altra partita rispetto al primo turno e vince chi riesce a portare gente ai seggi, a rimotivare l'elettorato e far sì che gli elettori scelgano i candidati più competenti e radicati nel territorio. Da questo punto di vista, noi siamo più attrezzati degli altri". Ma occorre anche compattare gli elettori: "Dove il centrosinistra non si è presentato compatto, è essenziale riunire l'elettorato. Specie in quelle città dove si rischia una vittoria di Salvini che ha messo un po' il cappello dappertutto al Nord. Penso a Genova, in particolare. Confido che gli elettori democratici di quella città, non la lascino in mano a Salvini...". Anche Martina chiama al voto per fermare le destre: "In ogni città al ballottaggio domenica noi lavoriamo in modo aperto e unitario con le coalizioni per non consegnare le amministrazioni alla propaganda di Salvini e Berlusconi. I cittadini hanno bisogno di buoni amministratori, non di demagoghi nazionali che giocano con il futuro delle città per qualche giorno prima del voto".