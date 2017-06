AMMINISTRATIVE: DA RE (LEGA), IN VENETO ALLEANZA AD INTERMITTENZA

26 giugno 2017- 11:47

Treviso, 26 giu. (AdnKronos) - “Alleanza intermittente: se Forza Italia traina il centro destra, allora qualcuno mi deve spiegare perché a Jesolo non erano schierati con lo stesso candidato e a Belluno sì". Se lo domanda Gianantonio Da Re segretario della Lega Nord in Veneto, che pensa già ad una 'resa dei conti'. “Mi chiedo anche perché Berlusconi ha manifestato il suo appoggio a Verona ma si è completamente dimenticato di farlo per Padova - stigmatizza - E ancora: come la mettiamo a livello regionale con gli esponenti forzisti che continuano a stare seduti sugli scranni più alti del Consiglio dopo aver appoggiato la sfidante di Sboarina? In Veneto dobbiamo parlare di intesa a macchia di leopardo, caro Silvio, proprio in quella terra dove la coerenza sta invece di casa nella Lega Nord”. E conclude:”I progetti politici nazionali nascono sul territorio e possono essere funzionali a tutti se c’è un obiettivo da raggiungere ma non possono essere la sedia di qualcuno: la politica è una cosa seria se chi la propone ha dei valori e dei principi”.