AMMINISTRATIVE: DAMIANO, RENZI CONVOCHI SUBITO DIREZIONE PD

26 giugno 2017- 20:30

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - “Il risultato di queste amministrative ci interroga su quali alleanze si debbano stringere per le prossime politiche e sulla loro natura. Mi pare che, purtroppo, non ci sia più nulla di scontato o lineare. Si tratta ora di capire se il Pd è in grado di essere protagonista di un processo di aggregazione del centro-sinistra largo ed inclusivo”. Lo afferma Cesare Damiano, del Pd, presidente della commissione Lavoro della Camera.“Per me -aggiunge- Berlusconi non è mai stato un interlocutore con il quale costruire alleanze. Il voto indica una ripresa di forza da parte del centro-destra che può ambire a vincere le prossime elezioni. Per noi, dunque, resta oggettivamente un avversario. Alla luce dei risultati di queste elezioni amministrative credo sia giusto che il segretario del Pd convochi tempestivamente una Direzione straordinaria per valutare il voto amministrativo e per arrivare alla condivisione di un programma e di un’alleanza di centro-sinistra”.