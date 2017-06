AMMINISTRATIVE: DE CORATO (FDI), VITTORIA SESTO ANTICIPA ESITO REGIONALI

26 giugno 2017- 12:33

Milano, 26 giu. (AdnKronos) - "Fratelli d'Italia è elemento imprescindibile del centrodestra e base su cui sono state costruite le vittorie di ieri in Lombardia. Soprattutto quelle nei tre capoluoghi, Monza, Como e Lodi, dove il centrosinistra è crollato. Sono tutte avvisaglie di quello che succederà alle elezioni regionali". Così Riccardo De Corato, capogruppo di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale in Regione Lombardia, commenta l'esito dei ballottaggi di ieri.In particolare "a Sesto San Giovanni, dove Fratelli d'Italia ha contestato duramente il progetto della più grande moschea d'Italia e ha proposto di mettere al suo posto un commissariato: è proprio qui che c'è stata una svolta forte della campagna elettorale". I sestesi, infatti, "non hanno avuto dubbi e hanno votato in massa per Di Stefano, che ha vinto con quasi il 60% e 5mila voti di scarto". Dunque "non si tratta di una vittoria risicata, ma di un messaggio chiarissimo dei cittadini sul tema delle moschee, della sicurezza e dell'immigrazione. Anche negli altri comuni, infatti, il tema della sicurezza e dell'invasione incontrollata di immigrati è stato determinante".