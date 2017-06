AMMINISTRATIVE: DE VINCENTI, CONFORTANTI DATI CENTROSINISTRA AL SUD

26 giugno 2017- 15:03

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "Senza cedere alla tentazione di voler per forza vedere il bicchiere mezzo pieno, il risultato dei ballottaggi al Sud segnala a mio giudizio un dato in controtendenza: l'affermazione, eccezion fatta per Catanzaro, di candidati e coalizioni che hanno puntato su un Meridione protagonista della propria rinascita. Un elemento confortante per la politica che il governo persegue con tenacia da mille giorni". Lo afferma il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti. Per quanto riguarda in particolare la vittoria di Rinaldo Melucci a Taranto, per De Vincenti "è l'affermazione della linea di chi punta a tenere insieme, in un binomio inscindibile, salute e ambiente con produzione e prospettive occupazionali".