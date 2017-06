AMMINISTRATIVE: DI STEFANO, MIA VITTORIA A SESTO IMPRESA INCREDIBILE

26 giugno 2017- 11:16

Milano, 26 giu. (AdnKronos) - La vittoria di Roberto Di Stefano a Sesto San Giovanni è "un'impresa incredibile" per il neo sindaco forzista della cittadina lombarda che su Facebook scrive: "E' un'impresa che devo ai miei concittadini sestesi che hanno voluto il cambiamento. Una vittoria fantastica, dalle proporzioni schiaccianti. Una vittoria della Sesto che vuole rinascere". Nel "ringraziare la coalizione che mi ha appoggiato sin dal primo turno", Di Stefano cita anche "il polo civico di Gianpaolo Caponi per il coraggioso appoggio al ballottaggio e per il grande impegno per la vittoria finale". Soprattutto, aggiunge, "ringrazio i sestesi che mi hanno dato coraggio quando nessuno ci dava alcuna possibilità di vittoria. Quando nessuno ci credeva. Ma con il lavoro, il sacrificio, la passione, l'amore per Sesto si possono scrivere pagine della storia che rimarranno indelebili". E dunque "grazie a tutti quelli che hanno collaborato con me in questi mesi, siete stati fantastici. Ma ancora grazie soprattutto ai sestesi che hanno compreso che era l'ora di svoltare e dare un nuovo futuro alla città. Sono orgoglioso di essere il nuovo sindaco di Sesto, sento la responsabilità di questo onore, ora subito al lavoro con tanto impegno e dedizione".La scorsa notte, non appena resi noti i risultati dello spoglio, Di Stefano aveva pubblicato un altro post: "Stasera -ha scritto- abbiamo fatto la storia: dopo 72 anni di governo della sinistra abbiamo liberato Sesto! Un'emozione incredibile: sono il sindaco di Sesto San Giovanni", invitando tutti ad andare "in Piazza della Resistenza per festeggiare con noi".