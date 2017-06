AMMINISTRATIVE: DONAZZAN, CENTRODESTRA UNITO PUò VINCERE ANCHE A LIVELLO NAZIONALE

12 giugno 2017- 15:03

Vicenza, 12 giu. (AdnKronos) - "Se il centrodestra si presenta unito e coeso, valorizzando altresì le migliori realtà civiche espressioni del territorio, ha ancora molto da dire, sia a livello locale, sia a livello nazionale". Esordisce così l'assessore regionale del Veneto di Forza Italia, Elena Donazzan, commentando l'esito delle elezioni amministrative."Nonostante si debbano attendere i ballottaggi per trarre un bilancio completo, alcuni elementi appaiono cristallini: il centrodestra ove ha espresso candidature unitarie, nate dal basso e con profili credibili ha ottenuto un risultato importante, a dimostrazione del fatto che gli italiani hanno bisogno di politiche di centrodestra basate su programmi chiari e trasparenti, che non prevedano in alcun modo inciuci con la sinistra e che rispondano alle priorità del giorno d'oggi come sicurezza, lotta all'immigrazione clandestina, lavoro e sviluppo economico", osserva Donazzan.