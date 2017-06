AMMINISTRATIVE: DONAZZAN, CENTRODESTRA UNITO PUò VINCERE ANCHE A LIVELLO NAZIONALE (2)

12 giugno 2017- 15:03

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Che aggiunge: "Basti pensare, per citare alcuni esempi, all'ottimo risultato che Forza Italia, quindi il centrodestra, ha ottenuto a Conegliano dove il candidato sindaco azzurro che ha vinto al primo turno Fabio Chies ha portato il partito a superare il 17%, o a Padova, dove nonostante Forza Italia abbia dimezzato il proprio consenso rispetto alle amministrative del 2014 ha visto una candidata consigliera preparata e radicata nella propria città come Eleonora Mosco conquistare più di 900 preferenze. È la dimostrazione che oggi più che mai a contare sono le persone con i loro volti, le loro storie e le loro competenze a fare la differenza prima ancora dei simboli di partito". L'assessore regionale lancia infine una stoccata al movimento di Grillo: "I Cinque Stelle hanno fatto flop perché non solo gli italiani necessitano di risposte concrete ma al contempo vogliono una semplificazione, in chiave bipolarista, del quadro politico con una imprescindibile chiarezza degli schieramenti", conclude.