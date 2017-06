AMMINISTRATIVE: DONAZZAN, SE CD UNITO POSSIAMO VINCERE OVUNQUE

26 giugno 2017- 18:24

Venezia, 26 giu.(AdnKronos) - "Il risultato nazionale relativo ai ballottaggi dice che il centrodestra dove si presenta unito, coeso e con programmi chiari si impone su tutti gli schieramenti. Tutto ciò è possibile grazie ad una classe politica del territorio capace di leggere i bisogni della gente, conquistarne la fiducia e dare risposte adeguate, anche in città, penso a Genova, dove il centrodestra non è mai riuscito ad amministrare". Lo sottolinea l'assessore regionale veneto Elena Donazzan (Fi). "Su questo bellissimo risultato è necessario costruire un nuovo modello politico con persone che su sicurezza, identità, fragilità sociale e lavoro - temi prioritari ma non per la sinistra e i grillini - riescano a realizzare un programma di governo che non può prescindere dall’unità e dalla coesione del centrodestra. In Veneto rimane il grande rammarico per la sconfitta di Padova anche se l’armata Brancaleone del centro con la sinistra e i centri sociali stento a credere che riesca a governare a lungo”, sottolinea.