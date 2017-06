AMMINISTRATIVE: EMILIANO, SERVE LEGGE CON PREMIO COALIZIONE (2)

12 giugno 2017- 13:44

(AdnKronos) - "Il 'Consultellum', invece, è un pandemonio organizzato che moltiplicherà le liste. E’ indispensabile che il Pd -ha aggiunto Emilaino- promuova non solo l’inserimento, come ha già detto il segretario, dei civismi nelle liste del Pd (cosa non semplicissima), ma che promuova una lista alleata al Pd che rappresenti tutto questo mondo che non è Pd, che non rappresenta neanche i vecchi esponenti della sinistra del partito, ma che è un’altra cosa, della stessa natura che ha portato me a diventare sindaco di Bari e presidente della regione, per essere chiaro, che va rappresentata anche in Parlamento"."Non si può pretendere che questa novità della società italiana si inserisca in Forza Italia o nel Movimento 5 stelle o nel Pd. Il PDddeve saper promuovere anche a livello politico, come ha fatto a livello delle amministrazioni comunali, un raggruppamento del genere considerandolo come un alleato privilegiato. Questo ci può dare una maggioranza più probabile, sufficiente per governare il paese. Andare da soli e pensare che tutto si risolva nella dialettica con questo o quell’altro minipartito o minimovimento non è sufficiente"."In questo paese c’è un’energia enorme, civica che va portata dentro il centrosinistra perché altrimenti lo faranno il movimento 5 stelle o la destra. Noi dobbiamo essere più credibili e lo siamo perché governiamo bene la gran parte dei comuni e delle regioni italiane", ha concluso Emiliano.