AMMINISTRATIVE: FICO E DI BATTISTA IN SICILIA PER SOSTENERE CANDIDATI M5S

31 maggio 2017- 14:22

Palermo, 31 mag. (AdnKronos) - Fine settimana ricco di appuntamenti per il Movimento 5 Stelle in Sicilia. Nell'Isola arriveranno Roberto Fico e Alessandro Di Battista per sostenere i candidati sindaco e le liste 5 Stelle alle amministrative di giugno. Venerdì Fico sarà a Trapani, Erice e Sciacca, mentre domenica Di Battista farà tappa in sette comuni: Venetico, Paternò, Santa Caterina, Santa Flavia, Palermo, Sciacca e Aragona. Ad accompagnare i due deputati ci saranno anche i parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana e l’europarlamentare Ignazio Corrao. Primo appuntamento per Fico a Sciacca (Agrigento), alle 11, per un’agorà con il candidato sindaco Domenico Mistretta e i candidati al Consiglio comunale. Sarà l’occasione per discutere di mare, tutela del territorio, turismo (via dei Fenici 11, località San Marco – stabilimento Aloha). Nel pomeriggio, alle 16.30, il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera e presidente della commissione di Vigilanza Rai sarà a Trapani per un incontro pubblico in piazza a Rilievo insieme al candidato sindaco Marcello Maltese. Il tour terminerà a Erice in serata. Dalle 20, i portavoce e il candidato sindaco Maurizio Oddo incontreranno i cittadini a Erice Vetta. Domenica 4 giugno, sarà la volta di Di Battista che girerà la Sicilia in lungo e in largo. Alle 9 sarà a Venetico (Messina) con la candidata Barbara Floridia, in piazza Madonna delle Grazie; alle 11.30 a Paternò (Catania) con Salvo La Delfa, in piazza Indipendenza; alle 15 si sposterà a Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta), con la candidata Maria Salamone, in piazza Garibaldi. Poi, alle 17, tappa a Santa Flavia, nel Palermitano, con il candidato sindaco Vittorio Fiasconaro (largo Trizzanò – Porticello). Alle 18 a Palermo con Ugo Forello; alle 21 a Sciacca (Agrigento) con Domenico Mistretta e e alle 23 chiude ad Aragona (Agrigento) con la candidata sindaco Alessandra Graceffa.