6 marzo 2019- 13:26 Amministrative: Filippo Maria Tripoli candidato sindaco di Bagheria

Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - Si allunga la lista di candidature a sindaco di Bagheria (Palermo). Oggi è stata annunciata la candidatura di Filippo Maria Tripoli, sostenuto da alcune liste civiche. ""Non è il tempo dei protagonismi, è il tempo della generosità”. Così qualche mese fa abbiamo lanciato e proposto alla città l’idea di un “Progetto Civico” per amministrare Bagheria. Qualsiasi squadra che voglia candidarsi per proporre un progetto politico volto a governare la nostra Città e guidare,insieme agli altri Comuni, le politiche del nostro comprensorio deve avere alla base la consapevolezza del periodo di forte difficoltà che stiamo attraversando - si legge in una nota- Occorre un nuovo slancio, una nuova speranza. Si sta lavorando per mettere insieme le migliori energie presenti sul territorio, coinvolgendole per attivare una nuova progettualità e stabilire una nuova agenda politica"."La proposta civica ha suscitato l’interesse di forze politiche disponibili ad accantonare il proprio simbolo per sposare un progetto più ampio, che veda Bagheria al centro. Oggi più che mai occorre estendere la partecipazione - si legge in una nota -Restiamo in attesa di nuove adesioni, libere ed autonome e ci auspichiamo l’avvio di un dialogo per trovare la maggiore unità possibile. E’ arrivato il tempo di presentare la nostra idea di Città, il nostro primo programma, aperto a modifiche, critiche e proposte costruttive. Siamo a disposizione di questo progetto con tanta umiltà, con predisposizione all’ascolto, consapevoli che nessun percorso reale di cambiamento può essere imposto dall’alto,ma richiede progettare, insieme, dal basso"."Filippo Maria Tripoli, per l’impegno manifestato in questi anni, per la sua storia personale e politica, riteniamo che possa rappresentare questa idea e portare avanti il programma di governo della Città".