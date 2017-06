AMMINISTRATIVE: FRACASSO (PD), IN VENETO PER CS RISULTATO NON SCONTATO

26 giugno 2017- 12:10

Venezia, 26 giu. (AdnKronos) - "Riguardo alle elezioni amministrative appena concluse, non mi convincono e credo che non ci si possa fermare alle letture nazional-parlamentari. Parlando infatti del Veneto, Padova, Verona e Belluno hanno delle storie locali completamente diverse. A Padova la caduta di Bitonci, a Verona la presenza di Tosi e a Belluno la divisione del centrosinistra. Certo, si coglie un generale orientamento a destra ma per riprodurlo a livello nazionale ci vorrebbe una legge elettorale maggioritaria che attualmente non c’è”. Così il capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Veneto Stefano Fracasso commenta i risultati delle elezioni amministrative."Tra i tanti risultati quello di Padova è molto importante perché frutto di un inedito progetto che deve essere colto come segnale per tutta la Regione. Tirando un bilancio generale dei risultati delle amministrative in Veneto, dei Comuni sopra i 15.000 abitanti, Padova, Belluno, Feltre, Abano, Thiene, Mira, Mirano hanno visto la vittoria del centrosinistra. Un risultato non scontato che fan ben sperare per il futuro del nostro territorio, anche se rimane l’amarezza per quanto successo a Verona. Il lavoro da fare è ancora molto ma un primo passo è stato compiuto", spiega.