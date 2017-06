AMMINISTRATIVE: GALLERA (FI), VITTORIA LOMBARDIA PREMIA LAVORO SU TERRITORI

26 giugno 2017- 16:52

Milano, 26 giu. (AdnKronos) - "Grande successo in tutta Lombardia del centrodestra anche nei ballottaggi per le amministrative, segno che in questi anni abbiamo lavorato bene sul territorio a fianco dei cittadini che oggi hanno premiato il nostro impegno, la nostra serietà e la nostra concretezza". Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera commentando i risultati dei ballottaggi per le amministrative in Lombardia. "Anche negli ultimi 15 giorni – spiega Gallera - abbiamo lavorato sodo, abbiamo battuto il territorio e spiegato bene ai cittadini come possiamo migliorare concretamente la loro qualità della vita". Questa, sottolinea, "è la vittoria di tutti noi". Quindi aggiunge: "Personalmente mi sono speso quotidianamente sui territori per parlare direttamente con i cittadini e spiegare il nostro impegno al loro servizio. Anche la nostra coordinatrice regionale Mariastella Gelmini ha sostenuto instancabilmente tutti i candidati nei tanti Comuni lombardi". Per l'assessore, "una scelta vincente è stata quella di ricomporre il centrodestra che ci ha permesso di conquistare capoluoghi come Como, Monza e Lodi. Ricordo, inoltre, la grande vittoria a Sesto San Giovanni, amministrata da settant’anni dal centrosinistra, e gli ottimi risultati raggiunti anche in provincia di Milano come a Legnano, Abbiategrasso e Magenta".