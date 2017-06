AMMINISTRATIVE: GALLERA (FI), VITTORIA LOMBARDIA PREMIA LAVORO SU TERRITORI (2)

(AdnKronos) - I risultati dei ballottaggi, osserva Gallera, "dimostrano che laddove il centrodestra si è presentato compatto, attuando il modello lombardo, ha fatto un’ottima performance". Ed "é stato dunque il modello di governo regionale, all’insegna dell’efficacia e della concretezza, che ha creato le condizioni per la grande vittoria di oggi". Inoltre "sono certo che anche tutti gli interventi fatti in sanità a favore dei cittadini lombardi e le risorse stanziate per migliorare gli standard qualitativi dei presidi ospedalieri sono stati apprezzati dai lombardi e hanno dato un contributo a questa vittoria". Oggi, conclude l'assessore, "vince il governo lombardo del fare e non delle polemiche e delle sole parole. Vince insomma la concretezza del centrodestra". E "ora ci aspetta un’altra grande sfida con le elezioni regionali, partendo però da un centrodestra unito e forte di un risultato importante sui territori".