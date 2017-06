AMMINISTRATIVE: GARDINI (FI), PER IL CENTRODESTRA UNITà, CHIAREZZA E CREDIBILITà (2)

13 giugno 2017- 12:33

(AdnKronos) - (Adnkronos) - La capogruppo di Forza Italia in Europa volge poi lo sguardo ad un altro fattore emerso dalla consultazione elettorale del fine settimana: "Gli italiani si sono riscoperti bipolaristi, esigendo un filo diretto con amministratori capaci di basare il proprio operato su un autentico legame con il territorio, con passione e competenza. Ecco spiegato ad esempio il successo del nuovo sindaco di Conegliano Fabio Chies che nel comune trevigiano, assieme alla sua squadra, ha portato Forza Italia a superare il 17%"."Tutto ciò è la dimostrazione che a fare la differenza sono le persone con i loro volti, la loro storia, la loro credibilità. E Forza Italia ha tanti bravi amministratori capaci di fare gli interessi dei cittadini. Per governare oggi i territori, domani il Paese, facendo sintesi con tutti coloro che non si rivedono nella sinistra", conclude Gardini.