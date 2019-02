22 febbraio 2019- 14:57 Amministrative: Gasparri, 'allargare centrodestra a liste civiche'

Roma, 22 feb. (AdnKronos) - “In vista delle elezioni di maggio, con il vicepresidente del partito, Tajani, abbiamo concordato una riunione del tavolo di Forza Italia per le amministrative. Abbiamo numerose proposte da avanzare in vista del confronto nazionale con la coalizione di centrodestra che, a nostro avviso, deve essere allargata più possibile a realtà civiche e del territorio”. Lo annuncia il senatore Maurizio Gasparri, responsabile per Forza Italia per le elezioni amministrative.