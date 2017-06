AMMINISTRATIVE: GRILLO, ANDATE A VOTARE, è IMPORTANTE

11 giugno 2017- 11:40

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Oggi, insieme a nove milioni di italiani, sono chiamato al voto per scegliere il sindaco della mia città. Invito tutti ad andare a votare: è importante!". Lo scrive Beppe Grillo sul blog."Il MoVimento 5 Stelle è presente con le sue liste in 225 comuni ed è la forza politica nazionale più presente a questa tornata. Il Pd infatti si presenta con il suo simbolo in appena 134 comuni. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti i nostri candidati sindaci e consiglieri. Andate a votare!", conclude.