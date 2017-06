AMMINISTRATIVE: GRIMOLDI (LEGA), IN LOMBARDIA RISULTATO STRAORDINARIO

26 giugno 2017- 11:18

Milano, 26 giu. (AdnKronos) - "La Lega Nord, dopo aver conquistato 19 sindaci in Lombardia al primo turno due settimane fa, nel ballottaggio ha fatto il pienone vincendo quasi ovunque: a Lodi, Legnano, Cantù, Mortara, Tradate, Magenta, Senago, Garbagnate, Castiglione delle Stiviere ecc, ecc... Per la Lega Lombarda si tratta di uno straordinario risultato perché siamo cresciuti ovunque e siamo il traino del centrodestra". Così Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord e segretario della Lega Lombarda, commenta i risultati dei ballottaggi di ieri in Lombardia."Con il loro voto -spiega Grimoldi- i cittadini hanno premiato il buon lavoro degli amministratori leghisti e le nostre proposte di buon governo che mettono al primo posto sempre e comunque i nostri cittadini e il nostro territorio. Ormai siamo al secondo posto tra i partiti in Lombardia come voti". E adesso, conclude, "dopo questo successo amministrativo, guardiamo al prossimo obiettivo: il referendum per l'autonomia del 22 ottobre".