AMMINISTRATIVE: IST. CATTANEO, BILANCIO IN PERDITA SOLO PER CENTROSINISTRA

26 giugno 2017- 17:36

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "Il quadro dei ballottaggi mostra chiaramente che l’unica forza politica con un bilancio in perdita nei comuni al ballottaggio è il centrosinistra". E' la sintesi dell'analisi dei flussi al secondo turno delle amministrative da parte dell'Istituto Cattaneo. Saldo positivo per M5S e centrodestra "attore dominante, risultando vincente quasi in un comune su due", si sottolinea."Il centrosinistra, nelle sue varie composizioni e combinazioni, -si argomenta- esprimeva il sindaco in 64 comuni su 110, pari al 58,2% del totale, mentre oggi ne controlla soltanto 34. In pratica, i comuni con sindaco di centrosinistra si sono quasi dimezzati. Sono cresciuti sensibilmente, invece, i comuni amministrati dal centrodestra: erano 32 prima delle elezioni e oggi sono 53 (con un crescita, in termini percentuali, di quasi 20 punti). Anche le liste civiche, o indipendenti, hanno aumentato il numero di comuni amministrati, passando da 12 a 15, e cioè dal 10,9% al 13,6%. Infine, il M5s nei comuni al ballottaggio registra un saldo positivo: nel 2012 era risultato vincente soltanto in due comuni (Parma e Mira), mentre oggi amministra 8 municipalità (passando, in termini percentuali, dal 10,9 al 13,6)". "Questo quadro dei ballottaggi mostra chiaramente che l’unica forza politica con un bilancio in perdita nei comuni al ballottaggio è il centrosinistra. Se tra i comuni al ballottaggio prima del voto era il centrosinistra ad amministrare la maggioranza dei comuni, oggi è il centrodestra l’attore dominante, risultando vincente quasi in un comune su due. Questo fenomeno segnala una certa difficoltà del Partito democratico e dei suoi alleati di centrosinistra nell’affrontare la sfida del ballottaggio".