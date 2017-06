AMMINISTRATIVE: IST. CATTANEO, BILANCIO IN PERDITA SOLO PER CENTROSINISTRA (2)

26 giugno 2017- 17:36

(AdnKronos) - Un dato analogo anche per quanto riguarda i comuni superiori ai 15 mila abitanti, rileva l'Istituto Cattaneo. "Alla fine dell’intero processo elettorale il centrodestra ha sorpassato il centrosinistra nell’amministrazione dei comuni superiori ai 15 mila abitanti al voto. Lo schieramento guidato dal Pd era in controllo di 90 comuni prima delle elezioni e oggi si ferma a 62: una perdita di 32 comuni che corrisponde a 15 punti percentuali sul totale (dal 56,6 al 39%). Al contrario, il centrodestra fa un balzo in avanti conquistando 20 comuni: ne amministrava 51 prima del voto e ora esprime la giunta di 70 municipalità". "Questa espansione comunale rende il centrodestra lo schieramento con più comuni superiori amministrati rispetto a tutti i suoi sfidanti. Nel suo insieme, il bilancio è positivo – seppure in misura nettamente inferiore –anche per il M5s (da 3 comuni passa ad 8) e per le liste civiche, che allargano il loro controllo da 15 a 19". Infine, per quanto riguarda il Pd, l'Istituto Cattaneo rileva come "il tradizionale radicamento del centrosinistra nei comuni del Centro-nord sembra essere del tutto scomparso. Seppur con segni di crescente cedimento, soltanto in Toscana continua a prevalere un orientamento dei comuni verso il centrosinistra. Di elezione in elezione, con tassi crescenti di astensionismo e con sempre più frequenti cambi di maggioranza, il 'cuore' rosso dell’Italia centrale ha ormai smesso di battere a favore unicamente del centrosinistra". 'Roccaforti' di consenso a sinistra che si spostano invece al Sud. "Gli esiti di questa tornata elettorale indicano una maggiore prevalenza del centrosinistra proprio nelle regioni del Sud, soprattutto in Basilicata, Campania, Calabria e Puglia".