AMMINISTRATIVE: LAFORGIA, SFIBRATA E PERDENTE TRAZIONE PD

26 giugno 2017- 17:33

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "Una scoppola. L'ennesima. L'ultima di una serie di sconfitte. Puntualmente derubricate. O peggio, oggetto di una irresponsabile rimozione. Hanno provato a costruire sul 40% delle Europee il mito dell'invincibilità del capo, come unico tratto di un partito che a quel dato poteva sacrificare tutto, persino la sua storia. Da quel momento si è quasi solo perso. Spingendo quel partito verso una splendida solitudine". Lo scrive su Facebook il capogruppo di Mdp alla Camera, Francesco Laforgia. "Non un'analisi, non un approfondimento su una drammatica astensione, soprattutto negli insediamenti tradizionalmente di sinistra. Nessun tentennamento, nessun pentimento: solo quintalate di retorica sui mille giorni, alla faccia di un Paese che di quella fase ha avuto un'idea molto diversa. Ogni città fa storia a sé e le amministrative sono inevitabilmente intrecciate alla loro dimensione locale. Banale persino dirlo. Ma qualcosa in comune ce l'hanno: in quelle città il segretario del Pd non si è nemmeno visto. In quelle città a fare campagna per il centrosinistra sono andati quelli che vengono accusati di trastullarsi con le scissioni, per divertimento". "Guarderemo meglio nella scatola nera di queste amministrative. Di sicuro però questo passaggio segna un cambio di fase, definitivo: il centrosinistra a trazione Pd esce sfibrato, stanco, perdente. E forse, per come l'abbiamo conosciuto, quel centrosinistra non esiste più. Mettersi in navigazione per ricostruire una sinistra di governo, come stiamo cercando di fare, è l'unica possibilità per quel centrosinistra di rinascere, un giorno, con un segno profondamente diverso”, conclude.