AMMINISTRATIVE: LANDRISCINA, FELICE DI VINCERE A COMO MA ASTENSIONE AMARA (2)

26 giugno 2017- 13:07

(AdnKronos) - In ogni caso, aggiunge, "voglio dedicare un pensiero anche a Maurizio Traglio, Alessandro Rapinese, Bruno Magatti, Fabio Aleotti, Celeste Grossi e Francesco Scopelliti, che si sono messi in gioco per affermare la propria idea di città circondati da donne e uomini che ci hanno creduto fino alla fine". Ai candidati "tendo la mano e alle persone che hanno avuto al fianco dico che sarò il sindaco di tutti, anche il loro". E "come ho detto ieri sera, il meno è fatto. Ora abbiamo il compito di dimostrarci all’altezza della situazione, di saper governare, e sopratutto di essere capaci di curare le tante ferite che nel corso degli anni hanno sfibrato il rapporto tra i comaschi e l’istituzione cittadina". "Dobbiamo ripartire guardandoci negli occhi, tornando a parlarci e ad aiutarci l'un l'altro -prosegue il neosindaco-. Tutti, nessuno escluso. Solo così, dimostrando che i nostri non erano soltanto enunciati o slogan elettorali, tra qualche tempo potremo dirci davvero orgogliosi di ciò che abbiamo fatto. Per il momento abbiamo appena cominciato un nuovo cammino lungo il quale ribadiamo che nessun comasco verrà lasciato indietro".