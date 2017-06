AMMINISTRATIVE: LODI, CHI è CARLO GENDARINI, AL BALLOTTAGGIO PER IL CENTROSINISTRA

23 giugno 2017- 15:16

Milano, 23 giu. (AdnKronos) - Nato a Lodi, classe 1960, Carlo Gendarini è il presidente della Camera di commercio cittadina. Al primo turno ha ottenuto 6.191 voti, pari al 30,62%, sostenuto da una coalizione formata dal Pd e da varie liste civiche. Biografia: Sposato, con due figli, si è laureato in Economia all’università Bocconi di Milano. Cattolico ed ex scout, è stato presidente dell'Associazione industriali del Lodigiano e attualmente è direttore finanziario in un'industria casearia.Perché si candida: "Ho deciso di presentare la mia candidatura perché ritengo di poter mettere al servizio della nostra comunità la competenza e la passione necessarie a farla crescere e sviluppare migliore e più bella. Non sono mai stato iscritto ad alcun partito, ma ho deciso di proporre la mia candidatura nell’ambito della coalizione di centro-sinistra, che ha governato la nostra città negli ultimi mandati e durante i quali sono state realizzate cose positive a vantaggio di tutti, come la riqualificazione dei giardini del Passeggio, alla nuova piazza dell’Albarola, all’Università in via di completamento, alla Cattedrale Vegetale. Molto resta però da fare e migliorare: è necessario intervenire con decisione nell’ambito della pulizia della città, della raccolta dei rifiuti, della sicurezza e del traffico in certe zone, della manutenzione di marciapiedi, strade e arredo urbano". Slogan: "Rispetto delle istituzioni, impegno per il bene di tutti i cittadini, efficienza nella Pubblica amministrazione".