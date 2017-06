AMMINISTRATIVE: LODI, CHI è SARA CASANOVA, AL BALLOTTAGGIO PER IL CENTRODESTRA

23 giugno 2017- 15:15

Milano, 23 giu. (AdnKronos) - Nata a Lodi, classe 1977, Sara Casanova è architetto libero professionista. Ex segretario cittadino della Lega Nord, al primo turno ha ottenuto 5.523 voti, pari al 27,32%, sostenuta da una coalizione formata Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia-An, Partito Pensionati e lista civica Sarà-Per il futuro di Lodi.Biografia: laureata in architettura al Politecnico di Milano, è stata segretario cittadino del Carroccio per due mandati, dal 2011 al 2016; attualmente membro eletto del direttivo, è vicesegretario provinciale. Il suo impegno politico risale al 2010, su impulso dell'allora sindaco Alberto Segalini. Dal 2013 al 2016 è stata consigliera comunale di opposizione, fino al commissariamento del Comune, in seguito alle dimissioni del sindaco Uggetti. Perché si candida: "Ho scelto di accettare la candidatura a sindaco di Lodi perché da troppo tempo è lasciata allo sbando. Molte persone in tempi non sospetti, sia militanti sia cittadini lontani dalla politica, mi hanno incoraggiato a candidarmi alle amministrative, vedendo in me un riferimento per il rinnovamento della città. Proprio per questo, grazie al supporto di quanti mi sostengono e mi incitano quotidianamente, con la concretezza e la passione che mi contraddistinguono, con molta fermezza e umiltà vado avanti dritta all’obbiettivo di scardinare il sistema incancrenito che ha paralizzato Lodi".Slogan: "I cittadini vogliono risposte concrete ai problemi quotidiani. Il mio obiettivo è ascoltarli e soddisfare le loro necessità, siano esse di carattere sociale che di vivibilità della città".